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İş Arkadaşını Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

İş Arkadaşını Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş arkadaşı ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışan A.G., E.A.'ya 14 el ateş ederek ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan A.G., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını silahla 14 el ateş ederek ağır yaralayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, 5 Mart 2025 günü İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana gelmişti. İddiaya göre, E.A.(42) isimli şahıs ile iş arkadaşı A.G. (43) arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi ile A.G. yanında bulundurduğu tabanca ile E.A.'ya 14 el ateş etmişti. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralı şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan, yakalandıktan sonra tutuklandı

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan A.G. isimli şahıs ise jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu suç aleti tabanca ile birlikte Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.A. isimli şahıs adli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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