Tahran'da petrol rafinerisine hava saldırısı

Güncelleme:
İran basını, ABD ve İsrail’in Tahran Petrol Rafinerisi’ne yönelik saldırılar düzenlediğini bildirirken, İran Devrim Muhafızları, karşılık olarak İsrail’in Hayfa Petrol Rafinerisi’ne saldırı düzenlendiğini açıkladı. Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu ve rafineride yangın çıktı.

İran basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını bildirirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) saldırıya karşılık olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken başkent Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran basını, gece gökyüzünü aydınlatan patlamalarda Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırı sonucunda rafineri bölgesinde birden çok patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Henüz can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada ise saldırıya misilleme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına karşılık olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne Hayberşekan füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi" denildi. - TAHRAN

