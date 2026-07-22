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İran ordusu: "Ürdün'deki ABD üslerinde sekiz MQ-9 İHA imha edildi"

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İran ordusu, Ürdün'deki Prens Hasan ve Kral Faysal askeri üslerine düzenlenen saldırılarda sekiz MQ-9 insansız hava aracının imha edildiğini, iki ABD helikopterinin hasar gördüğünü iddia etti. İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki üsleri hedef aldığını açıkladı.

İran ordusu, Ürdün'deki Prens Hasan ve Kral Faysal askeri üslerine düzenlenen saldırılarda insansız hava aracı (İHA) altyapısı ile helikopter depolama tesislerinin hedef alındığını, sekiz MQ-9 İHA'nın imha edildiğini ve iki ABD helikopterinin hasar gördüğünü iddia etti.

İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki üsleri hedef almaya devam ediyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'deki Prens Hasan ve Kral Faysal askeri üslerine saldırılar düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, üslerde bulunan insansız hava aracı (İHA) altyapısı ile helikopter depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Ordu, sekiz MQ-9 İHA'nın imha edildiğini, iki MQ-9 İHA'nın da ağır hasar gördüğünü öne sürdü. Ayrıca helikopter depolama tesisine düzenlenen saldırıda iki ABD helikopterinin vurularak tahrip edildiği iddia edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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