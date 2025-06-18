İran Televizyonlarına Siber Saldırı: Hükümet Karşıtı Yayınlar Gerçekleşti

İran'da uydu yayınlarına düzenlenen siber saldırı sonucunda televizyonlarda hükümet karşıtı söylemler ve protesto çağrıları yayınlandı.

İran-İsrail arasındaki gerilim tırmanırken İran televizyonlarına siber saldırı gerçekleştirildi. İran'da uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, ayaklanma çağrısı yapıldı. Saldırıda, birden fazla devlet televizyon kanalının yayını kesilerek, hükümet karşıtı protesto çağrısı içeren görüntüler ve "halkı sokağa çıkmaya davet eden" mesajlar yayınlandı. İran basını, siber saldırıdan Farsat ve İRIB TV3 kanallarının etkilediğini ifade etti.

İranlı yetkililer, sadece yayınları uydu aracılığıyla alan kesimin söz konusu siber saldırıdan etkilendiğini bildirirken, uydu sinyallerine dışarıdan müdahale edilebileceğini açıkladı. Yetkililerden yayın akışına gerçekleştirilen sızmanın kapsamına ve sorumlusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. - TAHRAN