ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran saldırısında hasar aldığı iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD'ye ait bir savaş uçağının hasar aldığı öne sürüldü. ABD basınında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında uğradığı saldırıda hasar aldığı ve Orta Doğu'daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptığı iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, beşinci nesil savaş uçağının, acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "İran üzerinde bir savaş görevi yürütmekte" olduğunu söyledi. Hawkins, uçağın güvenli bir şekilde indiğini ve olayın soruşturulduğunu aktardı. Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde indi ve pilotun durumu stabil. Bu olay soruşturuluyor" dedi.

Uçağın İran saldırısı sonucu hasar alıp almadığı henüz doğrulanmadı. - WASHINGTON

