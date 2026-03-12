İran'dan İsrail'de iki hava üssü ve istihbarat binasına saldırı

İran ordusu, İsrail'de Palmachim ve Ovda hava üsleri ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet karargahını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, son saatlerde gerçekleştirilen operasyonda İsrail'e ait bazı askeri ve güvenlik hedeflerinin vurulduğu ifade edildi. Kamikaze İHA'larla Akdeniz kıyısındaki Yavne şehrinin batısındaki Palmachim hava üssü ve İsrail'in güneyindeki Ovda hava üssünün kontrol kulesi, pistleri ve hangarlarının hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca Tel Aviv'de bulunan İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'e ait karargahının da saldırılarda hedef alınan noktalar arasında yer aldığı kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı