Haberler

Galibaf: "Belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme konusunda kararlıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile müzakerelerin İran'ın belirlediği kırmızı çizgiler çerçevesinde yürütüleceğini ve ulusal çıkarların korunmasında kararlı olduklarını açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Geçmiş müzakerelerde gösterdiğimiz gibi, belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme ve İran milletinin çıkarlarını elde etme konusunda kararlıyız" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile görüşmelerin İran'ın "kırmızı çizgilerine" bağlı olduğunu söyledi. Galibaf, "Geçmiş müzakerelerde gösterdiğimiz gibi, belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme ve İran milletinin çıkarlarını elde etme konusunda kararlıyız" dedi. Galibaf, ABD'nin aşırıcılık arayışında olması durumunda İran'ın karşılık vermek için çekinmediğini dile getirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti