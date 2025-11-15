Haberler

İran, Marshall Adaları Bayraklı Petrol Tankerine El Koydu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan Talara isimli petrol tankerine el koydu. Tankerin yasa dışı yük taşıdığı tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Marshall Adaları bayraklı ve 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan Talara adlı petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, ülkenin ulusal çıkarlarını koruma kapsamında yabancı bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. DMO Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Birliklerimiz, dün sabah saat 07.30'da yargı makamlarının Talara adlı, Marshall Adaları bayraklı petrol tankerinin yüküne el konulmasına ilişkin talimatı üzerine, ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında tankeri durdurarak alıkoydu" ifadeleri kullanıldı. Tankerin 30 bin ton petrokimya ürünü taşıdığı ve Singapur'a seyir halinde olduğu belirtilirken, tespit edilen ihlaller nedeniyle bu sabah inceleme amacıyla limana yönlendirildiği kaydedildi. Ayrıca yapılan kontrollerde tankerin yasa dışı yük taşıdığının kesinleştiği, operasyonun ise yargı makamlarının emri doğrultusunda ve yasal görevler çerçevesinde başarıyla gerçekleştirildiği bildirdi. - TAHRAN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
