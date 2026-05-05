İran limanında ticari tekneler yandı

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Deyr Limanı'nda bir teknede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki teknelere sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Deyr Limanı'nda birden fazla ticari teknede yangın çıktı. Deyr İtfaiye Birimi Sorumlusu Mecid Omrani konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 05.20'de, Deyr Limanı'nın Vaizi İskelesi'nde gözetimsiz şekilde yanaşmış olan ticari bir teknede yangın başladı ve ardından çevredeki teknelere sıçradı. Olayın bildirilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri derhal olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını başlattı" dedi.

"Can kaybı yok"

Omrani, ilk belirlemelere göre dört teknenin hasar gördüğünü aktararak, "Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 4 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

