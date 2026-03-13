İran Devrim Muhafızları: "İsrail'deki hedeflere 1 ve 2 tonluk 30 ağır füze fırlattık"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "İsrail'deki hedeflere yönelik saldırılarda 1 ve 2 tonluk 30 adet ultra ağır balistik füze fırlattık. Bu, rejime karşı şimdiye kadar gerçekleştirilen en ağır operasyonel füze yağmuru oldu" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'e yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Musevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki topraklardaki belirli hedeflere 1 ve 2 tonluk 30 adet ultra ağır balistik füze fırlattık. Bu operasyon Siyonist rejimin önemli hava-uzay izleme sistemlerini aksattı ve bazılarını imha etti. Bu, rejime karşı şimdiye kadar gerçekleştirilen en ağır operasyonel füze yağmuru oldu. Artık rejimin gökyüzünün yeni bir bölümü bizim kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

"Gerçek Vaad 4" operasyonunun 45. dalgası gerçekleştirildi

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada ise "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 45. dalgası kapsamında bugün öğleden sonra ABD ve İsrail'e ait hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Operasyon kapsamında çok sayıda katı yakıtlı hassas güdümlü füzeler kullanıldı. Operasyon, DMO Deniz Kuvvetleri, İran ordusu ve DMO'nun insansız hava aracı (İHA) birlikleri ile Lübnan Hizbullahı'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

