İran'ın Yezd Kentinde Sosyal Medya Provokasyonuna Gözaltı

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İran'ın Yezd kentinde, İsrail saldırıları sonrasında halkı provoke etmek amacıyla sosyal medyada yanıltıcı içerikler paylaşan 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık, bu tür paylaşımların ciddi yasal sonuçları olacağını açıkladı.

İran'ın Yezd kentinde, İsrail saldırılarının ardından halk arasında huzursuzluk ortamı oluşturmak amacıyla sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan ve gizli sınıflandırmaya tabi bölgelerin görüntülerini çeken 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Yezd kentinde kamuoyunu provoke ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Yezd Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ülkenin bazı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından halk arasında huzursuzluk ortamı oluşturmak amacıyla sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan ve gizli sınıflandırmaya tabi bölgelerin görüntülerini çeken 5 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, sosyal medyada İsrail'i destekleyen her türlü paylaşımın, "Siyonist Rejimin Düşmanca Eylemleriyle Mücadele Yasasının" 8'inci maddesi kapsamında değerlendirildiği ve bu tür içerikleri yayımlayanlara 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası uygulanacağı hatırlatıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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