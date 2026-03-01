İran saldırılarında Dubai Havalimanı da hasar aldı: 4 yaralı

İran tarafından vurulduğu ifade edilen Dubai Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, havalimanı terminalinin içinin yoğun toz ve dumanla kaplandığı, zemine cam kırıkları, tavan panelleri ve çeşitli molozların saçıldığı, mağaza bölümlerindeki eşyaların yere savrulduğu görülüyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nın İran tarafından vurulduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dünyanın en yoğun havalimanı olarak bilinen havalimanındaki yıkım görülüyor. Görüntülerde havalimanı terminalinin içinin yoğun toz ve dumanla kaplandığı anlaşılıyor. Zemine cam kırıkları, tavan panelleri ve çeşitli molozların saçıldığı dikkat çekerken, mağaza bölümlerindeki eşyaların yere savrulduğu görülüyor. Ayrıca havaalanında acil durum sirenleri duyuluyor.

Havalimanında 4 yaralı

Dubai Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı'ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği ifade edilerek, "Yaralanan dört personele tıbbi müdahale sağlandı. Havalimanının büyük bölümü daha önce yolculardan tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı