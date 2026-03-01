Haberler

İran saldırılarında Dubai Havalimanı da hasar aldı: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dubai Uluslararası Havalimanı'nın İran tarafından vurulduğu öne sürülüyor. Havalimanı terminalinde yoğun toz ve duman ile beraber cam kırıkları ve molozlar var. Olayda 4 kişi yaralandı.

İran tarafından vurulduğu ifade edilen Dubai Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, havalimanı terminalinin içinin yoğun toz ve dumanla kaplandığı, zemine cam kırıkları, tavan panelleri ve çeşitli molozların saçıldığı, mağaza bölümlerindeki eşyaların yere savrulduğu görülüyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nın İran tarafından vurulduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dünyanın en yoğun havalimanı olarak bilinen havalimanındaki yıkım görülüyor. Görüntülerde havalimanı terminalinin içinin yoğun toz ve dumanla kaplandığı anlaşılıyor. Zemine cam kırıkları, tavan panelleri ve çeşitli molozların saçıldığı dikkat çekerken, mağaza bölümlerindeki eşyaların yere savrulduğu görülüyor. Ayrıca havaalanında acil durum sirenleri duyuluyor.

Havalimanında 4 yaralı

Dubai Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı'ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği ifade edilerek, "Yaralanan dört personele tıbbi müdahale sağlandı. Havalimanının büyük bölümü daha önce yolculardan tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı