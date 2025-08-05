İran'ın Kirman Eyaletinde 5.4 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde yerel saatle 08.36'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 28 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevredeki kentlerde de hissedildi, ancak can kaybı veya yaralanmalarla ilgili henüz bir bilgi yok.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kirman eyaletine bağlı Zehkalut yakınlarında yerel saatle 08.36'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 28 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı, çevre kentlerde de hissedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı

Belediye başkanı kalabalığın önünde Ferrari'yle drift yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.