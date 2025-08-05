İran'ın Kirman Eyaletinde 5.4 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde yerel saatle 08.36'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 28 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevredeki kentlerde de hissedildi, ancak can kaybı veya yaralanmalarla ilgili henüz bir bilgi yok.
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kirman eyaletine bağlı Zehkalut yakınlarında yerel saatle 08.36'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 28 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı, çevre kentlerde de hissedildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa