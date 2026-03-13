Haberler

İsrail'de son 24 saatte 213 kişi yaralandı

İran, İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarında son 24 saatte 213 kişinin yaralanmasına neden oldu. 28 Şubat'tan itibaren toplam yaralı sayısı 2 bin 975'e yükseldi.

İran, 28 Şubat'ta ülkeye saldırı başlatan İsrail'e misillemelerini sürdürüyor. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen İran saldırılarında 213 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Bu sayıya hem sivillerin hem de askerlerin dahil olduğu aktarıldı. Saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana toplam yaralı sayısının 2 bin 975'e yükseldiği, 85'inin halen hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Lübnan'dan gerçekleştirilen Hizbullah saldırılarında da toplam 13 kişinin yaralandığı aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
