İran'ın İsrail'e Füzeleri Gaziantep'te Görüldü
İran'ın İsrail'e yönlendirdiği füzeler, Gaziantep'in güney semalarından net bir şekilde görüldü. Gece saatlerinde vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde füze geçişleri dikkat çekti.
İran'ın İsrail'e attığı füzeler gece boyunca Gaziantep'ten görüldü
GAZİANTEP - İran'ın gece boyunca İsrail'e attığı füzeler Gaziantep'in güney semalarından da net bir şekilde görüldü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, kentin pek çok noktasından güneye bakıldığında sıra sıra füzelerin geçiş anları yer aldı.
İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Gaziantep'ten de net şekilde göründü. Özellikle gece saatlerinde kentin güney semalarına bakan vatandaşlar, sıra sıra füzelerin geçiş anlarına şahit oldu. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, görüntülere ilk başta anlam veremeyerek panik yaşarken daha sonrasında ise füze olduğunu anladı.
İran'ın İsrail'e attığı füzeler kentin farklı noktalarından net şekilde görüldü.