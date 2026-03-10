ABD basını, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirmeye hazırlandığını iddia etti

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirmeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda ticaret durdu. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD istihbaratının İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirmeye yönelik hazırlık yaptığına dair işaretler gördüğü iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj vermişti. Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada ise İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı