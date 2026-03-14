İran'dan Eilat'a balistik füze saldırısı: 3 yaralı

İran, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik balistik füze saldırısında 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay sonrası patlamalar meydana gelirken, İsrail Savunma Kuvvetleri konuyla ilgili incelemelere devam ediyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin misillemeleri sürüyor. İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik balistik füze saldırısı nedeniyle bölgede patlamalar meydana geldi. İsrailli acil durum ekipleri, olayda 2'si hafif olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Düşen şarapneller nedeniyle yaralanan kişilere tıbbi müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

Patlamaların, parça tesirli balistik mühimmat yüzünden mi yoksa İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzelerin düşmesi sonucu mu gerçekleştiğine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgede meydana gelen maddi hasar kameralara yansıdı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor

Tam 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse başları epey yanacak
İran: Hark Adası saldırısında asker ve sivil can kaybı yok

ABD'nin vurduğu kritik ada için İran'dan resmi açıklama geldi
Selçuk İnan'dan Cihan Aydın'a: Onu sevmiyorum! Maçımıza vermeyin, sahaya çıkmam

''Onu sevmiyorum! Maçımıza vermeyin, sahaya çıkmam''
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı

Fenerbahçe onu da çıldırttı
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız

Bu görüntüler tarih oluyor