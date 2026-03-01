Denizcilik Genel Müdürlüğünden Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemiler için uyarı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz anonsları yapıldığı bilgisinin alındığını ve bölgedeki Türk bayraklı gemiler için ISPS güvenlik seviyesinin 3 olduğunu bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin sosyal medya yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı