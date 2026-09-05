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İran'dan Hürmüz'de tanker saldırısı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergah kullanan 3 petrol tankerine ve ABD bağlantılı 3 gemiye saldırdığını açıkladı. Donanma, gemileri uyardı ve rotalara uyulmazsa saldırı tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahları kullandıkları gerekçesiyle 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini, diğer bölgelerde ise ABD ile bağlantılı 3 geminin daha hedef alındığını bildirdi.

İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahları kullandıkları gerekçesiyle 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. DMO ayrıca, diğer bölgelerde ABD ile bağlantılı 3 geminin daha hedef alındığını bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Donanması, Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden gemileri, "ABD tarafından kandırılmamaları" ve "izinsiz rotalarda seyretmeye yönelik şüpheli eylemlerden kaçınmaları" konusunda uyardı. Gemilerin uyarılara uymaması halinde saldırı düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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