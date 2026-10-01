İran güvenlik güçleri Tahran yakınındaki baskında 6 teröristi etkisiz hale getirdi

İran güvenlik güçleri Tahran yakınındaki baskında 6 teröristi etkisiz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran güvenlik güçleri, Tahran yakınlarındaki Manjilabad bölgesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör grubuna baskın düzenledi. Baskında 6 terörist etkisiz hale getirildi, patlayıcı maddeler ele geçirildi; bölgede temizlik operasyonları sürüyor.
İran güvenlik güçleri, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir terör grubuna düzenlediği baskında 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
İran'ın başkenti Tahran yakınlarında Manjilabad bölgesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör grubuna baskın düzenlendi. İran güvenlik güçleri, baskında 6 teröristi etkisiz hale getirdi. İran basını, baskında patlayıcı maddeler ele geçirildiğini ve bölgede "temizlik operasyonlarının" sürdüğünü bildirdi.
İran yönetimi, ABD ve İsrail'i ülke içindeki muhalif grupları silahlandırıp finanse ederek huzursuzluğu körüklemekle suçluyor.