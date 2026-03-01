Haberler

İran medyası: "Genelkurmay Başkanı Musevi ve Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü"

İran medyası, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, geçici bir liderlik konseyi kurulacağını duyurdu ve saldırıları kınadı.

İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.

ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik başlattığı saldırılar Tahran yönetiminin önemli isimlerini hedef aldı. İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.

"Geçici bir liderlik konseyi kurulacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyona yaptığı açıklamada, bugün geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi. Laricani, ABD ve İsrail'i İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalışmakla suçlayarak, herhangi bir girişimde bulunmaları halinde ayrılıkçı grupların sert bir karşılıkla yüzleşeceği uyarısında bulundu. - TAHRAN

