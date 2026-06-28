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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran-ABD ateşkesi, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Irak temaslarını sürdürüyor. Arakçi, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Zeydi ile Arakçi, İran ile ABD arasında savaşı sona erdiren son anlaşmanın yanı sıra, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası ve bölgesel çabaları ele aldı. Ali Zeydi, Irak'ın savaşı sona erdirilmesi ve anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirterek, bölgesel istikrarın komşu ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesinin Irak ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, İran'ın bölge ülkeleri ve Arap komşularıyla ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini dile getirdi.

Öte yandan Abbas Arakçi, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ile de bir araya geldi.

Arakçi, Fuad Hüseyin görüşmüştü

İranlı Bakan Abbas Arakçi, sabah saatlerinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti. İki bakanın görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, İran ile ABD arasında varılan ateşkes, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler ele alınırken, Irak tarafı Bağdat'ın bölgesel diyalog ve arabuluculuk rolünü sürdürmeye hazır olduğunu vurgulamıştı. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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