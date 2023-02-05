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İran dini lideri Hamaney, binlerce gösterici için af kararı verdi

3. Sayfa Haberleri

İran dini lideri Hamaney, binlerce gösterici için af kararı verdi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşan devrim yıldönümü kutlamaları öncesinde Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan ve haklarında "casusluk, kasten adam öldürme ve yaralama, kamu malına zarar verme ve kundaklama, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma" gibi suçlamaları...

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşan devrim yıldönümü kutlamaları öncesinde Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan ve haklarında "casusluk, kasten adam öldürme ve yaralama, kamu malına zarar verme ve kundaklama, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma" gibi suçlamaları olmayan binlerce gösterici hakkında af kararı verdi.

İran devlet televizyonu, İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei'nin tavsiyesi üzerine İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde tutuklanan binlerce gösterici hakkında af kararı verdiğini duyurdu. Hamaney'in verdiği af kararından tam olarak kaç göstericinin yararlanabileceği açıklanmazken, söz konusu karar ile binlerce göstericinin serbest kalacağı belirtildi. Hamaney'in göstericiler için aldığı af kararından, Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan ve haklarında "casusluk, kasten adam öldürme ve yaralama, kamu malına zarar verme ve kundaklama, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma" suçlamaları olmayan kişilerin yararlanabileceği aktarıldı.

Ayrıca af kararında, kronik rahatsızlığı olanlar, çocuğuna bakmak zorunda olan kadınlar, yaşı 60'ın üzerinde olan kadın ve yine yaşı 70'in üzerinde olan erkekler ile mahkemenin ceza olarak verdiği kefaleti ödeyemeyenlerin serbest bırakılacağı ve cezalarında indirime gidileceği açıklandı. Alınan kapsamlı af kararında, Mahsa Amini gösterilerinde idam cezası alan kişiler hakkında af veya cezalarında indirim yapılıp yapılmayacağı konusuna değinilmedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayetullah Ali Hamaney Mahsa Emini İran 3. Sayfa Haberler

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