İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirdi"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerinin ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. DMO, Washington yönetiminin çelişkili tutumunun kendilerini savaş sahasından alıkoymayacağını belirterek, "Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD'ye ait askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 77'nci dalgası kapsamında İsrail'in kuzeyi, merkezi ve güneyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin DMO Hava Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların farklı bölgelerindeki askeri hedefler, ağır ve nokta atışı yapabilen Hayber Şiken füzeleri ile kamikaze İHA'larla vurulmuştur. Ayrıca ABD'ye ait Ali es-Salem, el-Kharj ve El Dhafra hava üsleri, katı yakıtlı ve nokta atışı kabiliyetine sahip Zülfikar füzeleri ile kamikaze İHA'larla hedef alınmış ve operasyon tam başarıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.

"Psikolojik savaş etkisini yitirdi"

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarına da değinilerek, "ABD'nin aldatıcı başkanının çelişkili tutumu, bizi savaş cephesinden ve düşmanla mücadeleyi sürdürmekten alıkoymaz. Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir. İran halkının kahramanca direnişi, saldırgan düşmanın plan ve senaryolarında panik ve tereddüde yol açmıştır. Bu onurlu direniş, zaferin anahtarı olarak sürmektedir. Düşmanın geri adımları, halkın sahadaki varlığı ve devam eden operasyonel baskı sayesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, nihai zafere ulaşılıncaya kadar sürecektir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı