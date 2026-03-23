İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirdi"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın son söylemlerinin ardından ABD ve İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. 'Gerçek Vaad 4' operasyonu kapsamında, çeşitli askeri hedeflere füze ve kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerinin ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. DMO, Washington yönetiminin çelişkili tutumunun kendilerini savaş sahasından alıkoymayacağını belirterek, "Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD'ye ait askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 77'nci dalgası kapsamında İsrail'in kuzeyi, merkezi ve güneyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin DMO Hava Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların farklı bölgelerindeki askeri hedefler, ağır ve nokta atışı yapabilen Hayber Şiken füzeleri ile kamikaze İHA'larla vurulmuştur. Ayrıca ABD'ye ait Ali es-Salem, el-Kharj ve El Dhafra hava üsleri, katı yakıtlı ve nokta atışı kabiliyetine sahip Zülfikar füzeleri ile kamikaze İHA'larla hedef alınmış ve operasyon tam başarıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.

"Psikolojik savaş etkisini yitirdi"

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarına da değinilerek, "ABD'nin aldatıcı başkanının çelişkili tutumu, bizi savaş cephesinden ve düşmanla mücadeleyi sürdürmekten alıkoymaz. Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir. İran halkının kahramanca direnişi, saldırgan düşmanın plan ve senaryolarında panik ve tereddüde yol açmıştır. Bu onurlu direniş, zaferin anahtarı olarak sürmektedir. Düşmanın geri adımları, halkın sahadaki varlığı ve devam eden operasyonel baskı sayesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, nihai zafere ulaşılıncaya kadar sürecektir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Ayşe Cora'dan Galatasaray'a kötü haber

Milli yıldızdan Galatasaray'ı kahreden haber: Kaburgada kırık var
Bir babanın en ağır yükü: 'Yarın bayram, erken yatın' dedi, hiçbiri uyanamadı

"Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı