İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Kazemi'nin Ölümünü Doğruladı

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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin yanı sıra yardımcısı Hasan Mohaqiq ve komutan Mohsen Baqeri'nin de öldüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca saldırıda Kazemi'nin yardımcısı Hasan Mohaqiq ile komutan Mohsen Baqeri'nin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Netanyahu, saatler önce ABD basınına verdiği röportajda Kazemi ve Mohaqiq'in başkent Tahran'da öldürüldüğünü açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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