İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Kazemi'nin Ölümünü Doğruladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca saldırıda Kazemi'nin yardımcısı Hasan Mohaqiq ile komutan Mohsen Baqeri'nin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Netanyahu, saatler önce ABD basınına verdiği röportajda Kazemi ve Mohaqiq'in başkent Tahran'da öldürüldüğünü açıklamıştı. - TAHRAN