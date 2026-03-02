Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu noktanın Hayber füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
