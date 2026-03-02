İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu noktanın Hayber füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu noktanın Hayber füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu noktanın Hayber füzeleriyle hedef alındığını açıkladı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı