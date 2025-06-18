İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Füze Saldırısı Açıklaması

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen füze saldırısında Seccil füzelerinin kullanıldığını ve İsraillilerin sığınaklarda cehennemi yaşamak ya da ülkeyi terk etmek arasında seçim yapmaları gerektiğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e düzenlenen son füze saldırısında uzun menzilli Seccil füzeleri kullandıklarını belirterek, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e düzenlenen 12'inci dalga füze saldırısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırıda uzun menzilli Seccil füzelerinin kullanıldığı belirtilerek, "Füze saldırıları yoğun ve sürekli olacaktır. Siyonistler için cehennem kapılarını açtık. İşgal altındaki toprakların üzerindeki gökyüzü, İran füzeleri ve insansız hava araçlarının kullanımına açıktır" denildi.

IRGC, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi bir yavaş ölümle yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

İran, İsrail'e yönelik son saldırısında az sayıda füze fırlatmış, saldırıda can ve mal kaybı bildirilmemişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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