İran'dan ABD-İsrail'e 82. saldırı dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'e karşı yürütülen Gerçek Vaat 4 Operasyon'unun 82.dalgasının başlatıldığını duyurdu. DMO açıklamasında, saldırıların 82. dalgasında askeri komuta kontrol merkezinin ve nükleer altyapıyla bağlantılı tesislerin hedef alındığı kaydedildi. Operasyonun 82. dalgasının sabahın erken saatlerinde geniş çaplı kamikaze İHA saldırılarıyla başladığı daha sonra katı ve sıvı yakıtlı füzelerle devam ettiği bildirilen açıklamada, operasyonun sürdüğü açıklandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı