İran'dan Basra Körfezi'nde ABD'ye ait petrol tankerine İHA saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait Marşal Adaları bandıralı 'Louise P' adlı petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İran ile ABD-İsrail arasında çatışmalar devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Basra Körfezi'nde bir petrol tankerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. DMO'dan yapılan açıklamada, "Terörist ABD'ye ait unsurlardan biri olan adlı Marşal Adaları bandıralı 'Louise P' petrol tankeri, Basra Körfezi'nin ortasında insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

DMO'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Suudi Arabistan'ın Jubail kenti açıklarında, kıyıya yaklaşık 10 deniz mili mesafede bir deniz kazası ihbarı aldıklarını ve olayın incelendiğini bildirdi. - TAHRAN

