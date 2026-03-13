İran: "Silahlı Kuvvetler, dost ve komşu ülke Türkiye'ye herhangi bir füze atıldığı iddialarını yalanlamaktadır"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Türkiye'ye yönelik balistik füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, bunun ABD ve İsrail kaynaklı bir provokasyon olabileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı açıklamasında, "İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu ülke Türkiye'ye doğru herhangi bir füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlamaktadır" denildi.

ABD ve İsrail yönetimlerinin geçmişte benzer provokatif girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür bir eylemin İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan ABD ve Siyonist rejim kaynaklı bir provokasyon olabileceği değerlendirilmektedir ve konunun incelenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den balistik mühimmat açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
