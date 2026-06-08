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İran'dan Hayfa kentindeki kimya tesisine misilleme saldırısı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Hayfa kentindeki bir kimya tesisine, Mahşehr'deki petrokimya tesisine yapılan saldırıya misilleme olarak füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, sivil ve enerji hedeflerine yönelik saldırıların küresel ekonomiye etkileri olacağı uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Hayfa kentindeki kimya tesisine misilleme olarak saldırdığını açıkladı.

İsrail ile İran arasında dün akşamdan bu yana karşılıklı saldırılar düzenleniyor. İran, İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine saldırı düzenlendiği açıklarken İsrail de İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'deki petrokimya tesisinde birkaç hedefi vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise son yaptığı açıklama, İran'daki bir petrokimya tesisine yapılan "Amerikan-İsrail" saldırısına karşılık olarak, İsrail'in Hayfa kentindeki benzer bir tesise füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bölgedeki askeri olmayan ve enerji hedeflerine yönelik daha fazla saldırının küresel sonuçlar doğuracağı uyarısı yapılan açıklamada, "Siyonist düşman, sivil hedeflere ve petrol endüstrilerine karşı harekete geçerek tehlikeli, bölgedeki tüm enerji hedeflerini kapsayacak bir oyun başlattı ve bu oyunun küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarının sorumluluğu ise bu alandaki başlıca kışkırtıcıya, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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