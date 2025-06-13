İsrail, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni vurdu

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İran devlet televizyonu, İsrail'in gerçekleştirilen hava saldırısında İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını bildirdi. İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, İsrail'e ağır bir bedel ödetileceğini ve sert bir yanıt verileceğini duyurdu.

İran devlet televizyonu İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.
İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin de hedef alındığı bildirildi. Devlet televizyonunun Natanz Nükleer Tesisi'nden paylaştığı görüntülerde tesisten siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Nükleer tesisteki hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılamadı.
Devlet televizyonuna konuşan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şakarçi ise İsrail'e sert yanıt vereceklerini belirterek, "İsrail ağır bir bedel ödeyecek ve İran Silahlı Kuvvetleri'nden sert bir yanıt alacaklar. İsrail ve ABD yüzlerine sert bir tokat yiyecekler. İran halkı endişelenmemeli. İsrail saldırısında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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