İsrail'in engellediği İran füzesi Amman'da sivil konut yakınlarına düştü

İran'dan İsrail'e fırlatılan bir balistik füze hava savunma sistemleri tarafından Ürdün'ün başkenti Amman üzerinde engellendikten sonra bölgedeki bir sivil konut yakınlarına düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan şiddetli çatışmalarda bölgedeki diğer ülkeler de etkilenmeye devam ediyor. Güvenlik kaynakları, İran'dan İsrail'e ateşlenen bir balistik füzeninin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Engellenen füze Ürdün'ün başkenti Amman'daki Marj Al-Hamam bölgesindeki bir sivil konut yakınlarına düştü. Füze enkazı, bölgede küçük çaplı yangın çıkmasına neden olurken sosyal medyada olay yerinden görüntüler paylaşıldı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı