İran'dan İsrail'e Ağır Misilleme Bekleniyor
İran devlet televizyonu, İsrail'e karşı ağır ve yıkıcı misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde gerçekleşeceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından, İsrail'deki kabine üyelerinin aileleri tahliye edildi ve yüz yüze eğitim faaliyetleri durduruldu.
İran devlet televizyonu, İsrail'e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.
İsrail İran'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürürken, İran'dan misilleme saldırı bekleniyor. İran devlet televizyonu, İsrail'e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.
İsrail'de tahliye
İsrail medyasına göre, İsrail kabinesi üyelerinin aileleri, Tahran'ın muhtemel misilleme saldırılarına hedef olmamaları için evlerinden tahliye edildi. Haberde, bazı ailelerin "güvenli yerleşkelere", bazılarının ise "alternatif adreslere" taşındığı, böylece konumlarının gizli tutulduğu aktarıldı.
İsrail'de yüz yüze eğitime ara
İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch yaptığı açıklamada, "Özel eğitim dahil olmak üzere hiçbir yüz yüze eğitim faaliyeti yapılmayacak. Resmi ve gayriresmi tüm eğitim kurumları uzaktan öğretime geçiyor" dedi. Kisch, mezuniyet sınavlarının da bir hafta ertelendiğini duyurdu. - TAHRAN