BAE: "İran, ülkeye 137 füze ve 209 İHA fırlattı"

İran, ABD-İsrail ortaklığında düzenlenen saldırılara karşılık bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın dün ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı bildirildi.

Dubai şehir medya ofisine göre, hava savunmaları tarafından düşürülen İHA'ların enkazı iki evin avlusuna düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan kişilerin gerekli tıbbi müdahaleyi aldığını ve emirlik genelinde duyulan seslerin başarılı müdahale operasyonlarından kaynaklandığını belirtti. - ABU DABİ

