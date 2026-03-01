Haberler

BAE: "İran, ülkeye 137 füze ve 209 İHA fırlattı"

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı. Hava savunmaları saldırıyı başarılı bir şekilde püskürtürken, düşen İHA'ların enkazı iki evin avlusuna düştü ve 2 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın dün ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı aktarıldı.

İran, ABD-İsrail ortaklığında düzenlenen saldırılara karşılık bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın dün ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı bildirildi.

Dubai şehir medya ofisine göre, hava savunmaları tarafından düşürülen İHA'ların enkazı iki evin avlusuna düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan kişilerin gerekli tıbbi müdahaleyi aldığını ve emirlik genelinde duyulan seslerin başarılı müdahale operasyonlarından kaynaklandığını belirtti. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

