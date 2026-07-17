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İran: "Umman, Kuveyt, Suriye'deki ABD varlıkları vuruldu"

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İran Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına misilleme olarak Umman, Kuveyt ve Suriye'de ABD'ye ait askeri varlıkları hedef aldı. Umman'da radar sistemleri imha edilirken, Kuveyt'teki ABD üssü ile Suriye'deki El-Tanf komuta merkezi vuruldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğunu ve saldırılar devam ederse petrol ihracatının durdurulacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye misilleme olarak Umman, Kuveyt, ve Suriye'de ABD'ye ait varlıkların vurulduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarına karşılık Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme gerçekleştirdi. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Umman'ın Ghanim bölgesinde ABD'ye ait hava kontrol radarı ve İran ile Umman'ı ayıran Hürmüz Boğazı'ndaki kayalıklar üzerinde bulunan bir deniz kontrol radarının imha edildiği belirtildi. Hürmüz Boğazının İran Devrim Muhafızları Donanması kontrolünde olduğu aktarıldı.

"Kuveyt'te ABD askeri üssü hedef alındı"

Devrim Muhafızlarından yapılan ayrı bir açıklamada, Kuveyt'te ABD askeri üssünün hedef alındığı, füze savunma radarı, çeşitli silah depoları ve 2 HIMARS karadan karaya füze fırlatma rampasının vurulduğu ifade edildi. Saldırının, ABD'nin telekomünikasyon ve demiryolu ağları da dahil olmak üzere İran'ın sivil altyapısına yönelik son saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. ABD'nin bölgedeki eylemlerinin üretimde ciddi bir düşüşe ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğal gaz ihracatının tamamen durmasına yol açtığı belirtilerek misilleme operasyonlarının devam edeceği uyarısında bulunuldu.

"Suriye'de ABD komuta merkezi hedef alındı"

İran İslam Devrim Muhafızlarından yapılan farlı açıklamada, Suriye'deki El-Tanf askeri üssünde bulunan ABD özel operasyonlar komuta merkezine saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırının İranşehr'de öldürülen İran askerlerine misilleme olarak yapıldığı belirtildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünü elinde tuttuğu ve ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz'de petrol veya doğal gaz ihracatının yapılmayacağı vurgulandı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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