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İran'daki Şehid Recai Limanı'nda Patlama: Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

İran'daki Şehid Recai Limanı'nda Patlama: Ölü Sayısı 70'e Yükseldi
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Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada can kaybı 70'e ulaştı, 1210 kişi yaralandı. Patlamanın sebebi henüz belirlenmedi.

İran'daki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 70'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaptığı açıklamada patlamadaki can kaybının 70'e yükseldiğini bildirdi.

Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ise daha önce yaptığı açıklamada, patlama sonrası limanda çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü belirtmiş, limanda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

Bin 210 kişinin yaralandığı patlamada can kaybının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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