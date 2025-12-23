Haberler

İran'da tecavüz suçundan hüküm giyen iki kişi idam edildi

İran'ın Mazenderan eyaletinde 2022 yılında meydana gelen tecavüz olayıyla ilgili yargılanan iki kişi, Yargıtay tarafından onanan idam cezasının ardından idam edildi.

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Gaimşehr kentinde, tecavüz suçundan yargılanan iki kişi idam edildi. Mazenderan Eyaleti Adalet Teşkilatı Başkanı Abbas Puryani, olayın 2022 yılında eyaletin Simorg ilçesinde meydana geldiğini, mağdurun şikayeti üzerine iki sanık hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Puryani, soruşturmanın ardından sanıkların Mazenderan Eyaleti 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tecavüz suçundan idam cezasına çarptırıldığını, verilen hükmün Yargıtay tarafından da onanarak kesinleştiğini ifade etti. Puryani, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından iki sanığın bu sabah Gaimşehr Cezaevi'nde idam edildiğini aktardı.

Yargı makamlarının kamu güvenliğini tehdit eden ağır suçlara karşı tutumuna değinen Puryani, "Yargı makamları, toplumun güvenliği ve kamu huzurunu tehdit eden şiddet içerikli suçlara karşı, kanunlar çerçevesinde kararlı bir şekilde mücadele edecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

