İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik devam eden saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda şu ana kadar 210 çocuğun hayatını kaybettiğini, bin 510 çocuğun da yaralandığını açıkladı. Bakanlık, ayrıca 300 sağlık tesisin de zarar gördüğünü ifade etti.

İran'da 28 Şubat'tan bu yana bin 348 kişi hayatını kaybetti, en az 17 bin kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı