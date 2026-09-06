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İran'da 'sahte bayrak' operasyonu: 8 gözaltı

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İran Devrim Muhafızları, Fars eyaletinde düzenlenen operasyonda, Ocak ayı protestolarında vatandaşları öldürüp suçu hükümete atmayı planlayan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Rıza Pehlevi'yi desteklediği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Fars eyaletinde düzenlenen operasyonda, Ocak ayındaki protestolar sırasında İran vatandaşlarını öldürerek suçu hükümete atmayı planladıkları öne sürülen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat birimleri, İran'ın Fars eyaletinde "devrim karşıtı" gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen bir suç şebekesine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, baskın düzenlenen adreste çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, geçtiğimiz ocak ayında İran genelinde düzenlenen protestolara katıldıkları ve "sahte bayrak saldırıları" gerçekleştirmeyi planladıkları iddia edildi. Şüphelilerin, İran vatandaşlarını öldürerek saldırıların sorumluluğunu hükümete atmayı planladıkları öne sürüldü.

Ayrıca şüphelilerin, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi desteklediği iddia edildi. Rıza Pehlevi, İran'daki mevcut yönetimin devrilmesi halinde ülkenin yönetiminde rol üstlenebilecek isimlerden biri olduğunu savunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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