İran'da MOSSAD Casusluğu Operasyonu: 20 Kişi Gözaltında

İran'da İsrail istihbarat servisi MOSSAD için casusluk yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İstihbarat Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda başkent Tahran ve çeşitli eyaletlerde MOSSAD adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 20 kişinin gözaltına alındığını, dosyaların savcılık gözetiminde soruşturulduğunu açıkladı. Casusluk konusunun son derece karmaşık ve hassas olduğuna dikkat çeken Cihangir, bu dosyaların titizlikle ve sanıkların hakları gözetilerek incelenmesi gerektiğini, böylece kimsenin gereksiz yere zan altında bırakılmaması veya mahkum edilmemesi gerektiğini vurguladı. Cihangir, yapılan incelemeler sonucunda bazı sanıkların casuslukla ilgisinin olmadığı veya farklı suçlamalarının bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu nedenle bazı sanıklar hakkındaki suçlamalar değiştirilmiş ya da Siyonist rejimle hiçbir bağlantılarının olmadığı kesinleşerek tüm suçlamaları düşmüş ve serbest bırakılmışlardır. Ancak Siyonist rejimle casusluk, operasyon, destek veya iş birliği yoluyla bağlantısı bulunan bazı kişiler hakkında dava açılmış olup yargı süreci devam etmektedir. Soruşturma tamamlanıp kesin karar verildiğinde ek bilgiler kamuoyuna duyurulacaktır" dedi. Cihangir, "Yargı organı, casuslar ve Siyonist unsurlar konusunda hiçbir taviz vermeyecek, vereceği kesin hükümlerle hepsine ibretlik bir ders verecektir. Bu kararlar aynı zamanda tarihi bir ders niteliği taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN