İran'da İsrail'i Destekleyen 54 Kişi Gözaltına Alındı

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Huzistan eyaletinde, İsrail'i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle 54 kişi gözaltına alındı. Başsavcı Emir Halfiyan, gözaltına alınanların düşman lehine istihbarat topladığını ve toplumsal huzursuzluk oluşturduğunu açıkladı.

İran'ın Huzistan eyaletinde, İsrail'i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle 54 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Huzistan eyaletinde, İsrail'i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı. Huzistan Başsavcısı Emir Halfiyan, yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, çeşitli şekillerde İsrail'i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden gerçek olmayan söylentiler yayarak ülke içi güvenliğini hedef aldığını belirten Halfiyan, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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