İran'da İsrail adına casusluk yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı
İran'da yabancı ülkeler adına casusluk faaliyeti yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), güvenlik güçlerinin Kazvin eyaletinde gerçekleştirdiği operasyonda İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. DMO, şüphelilerin ülkede güvensizlik ortamı oluşturmak ve İran'ın ekonomik sistemini bozmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. - TAHRAN