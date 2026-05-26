İran'da casuslukla suçlanan bir kişi idam edildi

İran, İsrail ile bağlantılı faaliyetlere yönelik sert tutumunu sürdürüyor. İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre; İsrail adına casusluk yapmak ve istihbarat faaliyetleri yürütmek ile suçlanan bir kişi idam edildi. Sanığın adı Gholamreza Khani Shekarab olarak açıklandı.

İnsan hakları örgütleri ise Shekarab'ın yargılama sürecinin şeffaf olmadığını, seçtiği avukata erişemediğini ve suçlamaların baskı altında alınmış itiraflara dayandığını öne sürdü.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre İran, Çin'den sonra dünyada en fazla idamın uygulandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. - TAHRAN

