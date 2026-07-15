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İran'da ocak ayındaki protestolara katıldığı gerekçesiyle bir kişi idam edildi

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İran'da ocak ayındaki hükümet karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle yargılanan Muhammed Amini Dehagani, 'Allah'a karşı savaş' ve 'yeryüzünde bozgunculuk' suçlarından idam edildi.

İran'da ocak ayında gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle suçlu bulunan Muhammed Amini Dehagani bugün idam edildi.

İran'da ocak ayında gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolara ilişkin yargı süreçleri devam ediyor. İran Yargısı, Dehaghan Valilik binası önünde molotofkokteyli kullanmak, binayı ateşe vermek, kamu malına ve kasabanın polis merkezine zarar vermekle suçlanan Muhammed Amini Dehagani hakkındaki idam kararının uygulandığını açıkladı. İran Yargısı Basın Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Düşmanla iş birliği yapan Muhammed Amini Dehagani, Yüksek Mahkeme tarafından kararın onaylanmasının ardından bu sabah asılarak idam edildi" ifadeleri kullanıldı.

Dehagani, "Allah'a karşı savaş" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından hüküm giymişti.

Hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler günlerce sürmüş ve şiddet olaylarına sahne olmuştu. İranlı yetkililer, protestoları ABD ve İsrail tarafından desteklenen isyanlar olarak nitelendirmiş ve şiddet olaylarında yaklaşık 3 bin kişinin öldüğünü açıklamıştı. Yurt dışındaki insan hakları grupları ise can kaybı sayısını çok daha yüksek olduğunu öne sürmüş ve güvenlik güçlerini göstericilere ateş açmakla suçlamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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