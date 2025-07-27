İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü'ne Bağlı 2 Kişi İdam Edildi

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) bağlı iki kişi "silahlı isyan" suçundan idam edildi.

İran'da, terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) bağlı 2 kişi idam edildi. Tahran'da görülen davada Mehdi Hasani ve Behruz İhsani İslamlu isimli sanıkların, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda "Silahlı isyan" suçundan idam cezasına çarptırıldığı belirtilirken kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından, hükümlülerin cezası bu sabah infaz edildi.

İran basını, Hasani'nin birkaç yıl önce, İslamlu'nun ise 1980'li yıllardan bu yana Halkın Mücahitleri Örgütü'ne üye olduğu ve her iki ismin de örgütün üst düzey kadrosuyla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Yetkililerin açıklamasında, sanıkların HMÖ'nün yönlendirmesiyle Tahran'da bir hücre evi kiralayarak, örgüt hedefleri doğrultusunda el yapımı roketatar ve havan rampaları ürettikleri, bu silahlarla sivillere, konutlara, kamu binalarına, eğitim ve yardım merkezlerine rastgele saldırılar düzenledikleri kaydedildi. Ayrıca sanıkların, örgüt lehine propaganda yaptığı, istihbarat topladığı ve eylemleri sırasında çektikleri görüntüleri örgüte bağlı medya kuruluşlarına servis ettikleri belirtildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ), 1965 yılında Şah rejimine karşı "sosyalist" bir anlayışla İran'da kuruldu. Zamanla ideolojik çizgisini değiştirerek daha çok sosyalist bir yapıya bürünen örgüt, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından Tahran yönetimiyle kısa sürede çatışma yaşadı. Bu gerilimin ardından 1981 yılında İran tarafından terör örgütü ilan edilen HMÖ, bu dönemde İran içinde sivil ve askeri hedeflere yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdi. Daha sonraki yıllarda ise ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından da terör örgütü olarak sınıflandırıldı. Ancak HMÖ, AB tarafından 2009'da, ABD ve Kanada tarafından ise 2012 yılında terör listelerinden çıkarıldı. - TAHRAN