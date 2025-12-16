Haberler

İran'da güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı: 3'ü polis 4 ölü

Güncelleme:
İran'ın Kirman eyaletindeki Fehrec ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 polis memuru ve 1 sivil hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru ile bir sivil hayatını kaybetti.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Fehrec ilçesi girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasının silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi. Açıklamada, silahlı kişilerin kontrol noktasına ateş açması sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada, soruşturmanın güvenlik ve emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
