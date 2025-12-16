İran'da güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı: 3'ü polis 4 ölü

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru ile bir sivil hayatını kaybetti.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Fehrec ilçesi girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasının silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi. Açıklamada, silahlı kişilerin kontrol noktasına ateş açması sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada, soruşturmanın güvenlik ve emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. - TAHRAN