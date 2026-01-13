Haberler

İran'da cep telefonları yurt dışı aramalara açıldı

Güncelleme:
İran'daki iletişim kısıtlamalarının ardından cep telefonları yurt dışı aramalar için açıldı. Protestoların şiddetlenmesiyle internet ve telefon görüşmeleri kısıtlanmıştı. İnternet kesintisi 5. gününe girerken, İranlılar hala kısa mesajlaşma ve internet erişimi konusunda sıkıntı yaşıyor.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler şiddet olaylarına sahne olurken, en az 646 kişi hayatını kaybetti. İran hükümeti, protestoların şiddetlenmesi üzerine perşembe günü interneti ve telefon görüşmelerini kesti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin dün yaptığı "İnternet yakında yeniden erişime açılacak" açıklamasının ardından bugün bölge halkıyla iletişim kuruldu. Ülke genelinde cep telefonları bugün yurt dışı aramalara açıldı. İranlılar, kısa mesajlaşmanın hala devre dışı olduğunu, internetin de kapalı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

İnternet kesintisi 5. gün yaklaştı

Siber güvenlik izleme kuruluşu NetBlocks'a göre, İran'da ülke genelindeki internet kesintisinin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 5 gün saat geçti.

Londra merkezli izleme grubu ise, İran'daki ulusal internet bağlantısının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 1'i seviyesinde olduğunu bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
