İran'da casusluk ve polis cinayetinden suçlu bulunan 3 kişi idam edildi

İran'da polis cinayeti ve İsrail-ABD ile iş birliği yapmaktan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi.

İran'da casuslar idam ediliyor. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'na göre; İranlı yetkililer, polis cinayetinden ve İsrail-ABD ile iş birliği yapmaktan suçlu buldukları üç kişiyi bugün idam etti. Haberde, idamların Yüksek Mahkeme onayı ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından, savunma avukatlarının da hazır bulunduğu bir şekilde Kum şehrinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Habere göre; yetkililer, sanıkları 8 Ocak olaylarla ilişkilendirdi. Bu olaylar sırasında İran Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki polis memuru, Kum'da kesici aletler kullanılarak düzenlenen ayrı saldırılarda öldürüldü. Şahıslar, soruşturma sırasında itirafta bulundu ve şiddeti teşvik etme, ulusal güvenliği zayıflatma ve İsrail ile ABD'ye bağlı operasyonel faaliyetler yürütme gibi eylemlerle suçlandı.

İranlı yetkililer bu hafta, hassas bölgeler hakkında istihbarat toplamak ve saha operasyonları planlamak suretiyle İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan 12 kişiyi de tutuklamıştı. İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi aktarmaktan suçlu bulunan Kourosh Keyvani adlı bir kişiyi de idam etmişti. - TAHRAN

