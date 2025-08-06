İran'da Casusluk Suçlamasıyla Yargılanan Ruzbeh Vadi İdam Edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ruzbeh Vadi isimli şahıs, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah idam edildi.

İran'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan bir kişi idam edildi. Basında yer alan haberlere göre, Ruzbeh Vadi adlı sanığın "İsrail ulusal istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yapmak ve belirli bir ücret karşılığında istihbarat iş birliğinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığı kaydedildi. Haberde, Tahran'da görülen davada sanığın, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda "casusluk" suçundan idam cezasına çarptırıldığı belirtilirken kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından sanığın cezasının bu sabah infaz edildiği bildirildi.

Vadi'nin casusluk faaliyetlerine ilişkin detayların da paylaşıldığı haberde, sanığın ülkenin kritik kurumlarından birinde görev yaptığı, sahip olduğu bilgi ve erişim düzeyi nedeniyle MOSSAD'ın hedefi haline geldiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden İsrail istihbarat unsurlarıyla temas kuran Vadi'nin, iş birliğinin başlangıcında çeşitli değerlendirme süreçlerinden geçirildiği ifade edildi. Haberde ayrıca, Vadi'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da MOSSAD ajanlarıyla birden fazla kez yüz yüze görüştüğü ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bir nükleer bilim insanına ilişkin gizli bilgileri sızdırdığı kaydedildi. - TAHRAN